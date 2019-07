Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungseinbruch

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind von außen in das Zimmer einer Asylunterkunft an der Bleichstraße eingedrungen. Sie durchsuchten zwischen 16 und 19.30 Uhr das Zimmer und nahmen unter anderem eine Dose mit Bargeld, ein Handy samt Ladekabel und diverse Kleidungsstücke an sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

