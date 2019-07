Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Wiese am Bahndamm/ Einbruch in Hotel

Meinerzhagen (ots)

An der Güntenbecke brannten am Montagabend etwa 100 bis 150 Quadratmeter eines Wiesengrundstückes an der Bahnstrecke. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Brandursache ist unbekannt.

In der Nacht zum Freitag, zwischen 23.30 und 4 Uhr, wurde in ein Hotel an der Seeuferstraße in Valbert eingebrochen. Vermutlich verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Hotel, indem sie Terrassentüren aufhebelten. Sie durchwühlten das Büro und verschwanden mit Bargeld als Beute.

