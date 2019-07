Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schussabgabe aus Dachgeschosswohnung

Schalksmühle (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20 Uhr, meldete ein Zeuge eine Schussabgabe aus einer Dachgeschosswohnung in der Linscheider Straße. Unter Hinzuziehung eines Spezialeinsatzkommandos wurde die Wohnung des 20-jährigen Wohnungsinhabers betreten und durchsucht. In der Wohnung wurden keine Personen angetroffen. Polizeibeamten stellten mehrere Messer, jedoch keine Schusswaffen sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

