POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots) - In der Nacht zum Freitag kam es in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Kreisverkehr in der Bischheimer Straße/Kaiserstraße und beschädigte hierbei ein im Kreisverkehr befindliches Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352-9110

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell