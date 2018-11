POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Angriff auf junge Frau

Worms (ots) - Am Mittwoch, den 07.11.2018 gegen 02:20 Uhr kam es im Albert-Schulte-Park zu einem Überfall auf eine 21 jährige Frau. Ein unbekannter Mann packte das Opfer an den Haaren und schlug sie mehrfach mit der Faust. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte sich die Frau von dem Täter losreißen und in Richtung des Verkehrskreisels im Bereich Pfortenring/Gaustraße flüchten. Dort hielt sie ein vorbeifahrendes Auto an und bat den Fahrer des Wagens um Hilfe. Dieser verbrachte die Geschädigte zu deren Wohnanschrift, von wo aus sie die Polizei verständigte. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen jungen Mann, welcher Englisch sprach. Die Identität des Autofahrers ist bislang nicht bekannt. Für die Polizei ist dieser Fahrer ein wichtiger Zeuge, da er sich in der Nähe des Tatortes aufhielt und somit möglicherweise sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben kann. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen des Vorfalls, sowie der Fahrer des Wagens unter der Tel: 06241/852-0 melden.

