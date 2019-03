Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Zeugenaufruf - Bodenverunreinigung

Hildesheim (ots)

Harsum/ Feldweg in Verlängerung Haseder Weg(fm)

Am Mittwoch, 27.02.2019, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:25 Uhr, kam es in Harsum in der Verlängerung des Haseder Wegs zu einer Bodenverunreinigung in der Feldmark. Auf dem Feldweg, in Richtung DLRG Station am Stichkanal, befanden sich auf dem nicht befestigten Feldweg sowie auf der Ackerfläche eines ansässigen Landwirts große schwarze ölhaltige Verunreinigungen im Boden. Augenscheinlich könnte an der über 10 qm großen Fläche auch ein Hydraulikschlauch eines Ackerschleppers oder ähnlichen Geräts geplatzt sein. Möglich sei auch ein unerlaubtes Ausschütten von umweltgefährdenden Substanzen. Die hinzugezogene Untere Wasserbehörde (LK Hildesheim) ordnete die Auskofferung des Bodens im kontaminierten Bereich an.

Die Polizei ermittelt wegen Bodenverunreinigung nach § 324a StGB und bittet Zeugen um Hinweise zum Täter, Tel 05066-9850.

