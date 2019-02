Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

Am Dienstag, den 26.02.2019, gegen 17:15 Uhr, ist es in 31188 Holle / OT Derneburg am Campingplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Lastwagen mit Anhänger wendete auf der Zufahrt und beschädigte dabei einen dort geparkten Transporter. Es kam zu einer Beschädigung des Transporters im hinteren rechten Bereich. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei der Fahrer des Lastwagengespanns auf der Bundesstraße 6 in Richtung Baddeckenstedt davongefahren. Der Lastwagen sei auffällig mit dem Namen einer Supermarktkette bedruckt gewesen. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter 05063/901-115.

