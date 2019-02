Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnung: Betrug nach angeblichen Gewinnversprechen

Hildesheim (ots)

Elze: Ein 58-jähriger Mann aus Elze fiel auf ein angebliches Gewinnversprechen per Telefon rein, erwarb "Steam-Karten", Spielekarten im Wert von 900,-- Euro im Supermarkt und gab die Codes der Karten per Telefon weiter. Der Mann rief eine sog. Call-ID-Spoofing Nummer an, die nicht existent ist. Dem Geschädigten wurde am Telefon erklärt, dass er über ein Gewinnspiel 49.900,-- Euro gewonnen habe. Für den Erhalt des Gewinns möge er die "Steam-Karten" im Wert von 900,-- Euro erwerben. Das tat der Geschädigte. Nachdem er die Nummern der Spielekarten durchgegeben hatte und die Nummern angeblich geprüft wurden, erhielt er einen weiteren Anruf, wonach er nun sein gewinn sich erhöht habe auf 94.900,-- Euro. Für den Gewinn sollte der Geschädigte jetzt nochmal 5.700,-- Euro zahlen. Das Geld könne er sich ggfs. falls er es gerade nicht habe, bei Freunden und Bekannten leihen. Der Geschädigte fiel nicht nochmal auf das Gewinnversprechen herein, sondern erstattete eine Strafanzeige. Die Gutgläubigkeit des Geschädigten war anfänglich ausgenutzt worden, da er tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte. Die Polizei teilt nochmals mit, dass ein Gewinn ein Gewinn ist und man für den Gewinnn niemals zuvor etwas zahlen oder besorgen muss.

