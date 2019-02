Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Imbisswagen

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Freitag, 22.02.2019 auf Samstag, 23.02.2019 in einen Imbisswagen ein. Der Imbisswagen steht auf dem Parkplatz in der Straße Langes Feld, in 31162 Bad Salzdetfurth, in unmittelbarer Nähe zum dortigen TEC-Center. Der Einbruch wurde am Samstag durch einen Mitarbeiter bemerkt, als dieser den Imbiss öffnen wollte. Beide Vorhängeschlösser waren verschwunden und der Innenraum des Imbisses wurde offensichtlich durchsucht. Aus dem Imbiss wurde ein Messerschärfer und ein Messerblock entwendet. Der Täter hatte auch den Kühlschrank geöffnet und offen stehen lassen. Dadurch wurden auch noch Lebensmittel unbrauchbar. Der Gesamtschaden durch die entwendeten Gegenstände und die verdorbenen Lebensmittel beläuft sich auf ca. 260 Euro. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet um Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 05063-901115.

