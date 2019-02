Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Pkw- Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Bad Kreuznach- Rüdesheimer Straße (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend, 15.02.2019 um 23:15 Uhr, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 20-jährigen Grolsheimer auf der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach angehalten. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogenbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Beamten fertigten unter anderem eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel.

