Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Die Polizei Bad Kreuznach stellt im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle mehrere Verstöße fest.

Bad Kreuznach (ots)

Die Polizei Bad Kreuznach führte am 15.02.19 in der Zeit von 12:15 Uhr bis 13:30 Uhr eine stationäre Verkehrskontrolle im Salinental durch. Bei einem 40 jährigen Mann stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er konnte schließlich die Verhaftung vermeiden, in dem er den geforderten Betrag in Höhe von 300EUR bezahlte. Bei dem Mann konnten auch geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden, so dass gegen ihn noch ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Bei einem 23 jährigen Autofahrer stellten die Beamten drogenspezifische Auffälligkeiten fest. Eine Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Autofahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Geldbuße in Höhe von 500EUR und ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell