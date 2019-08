Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190819-5: Räuber flüchtete ohne Beute- Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Samstag (17. August) einem Passanten gewaltsam die Tasche zu entreißen. Als ein Zeuge hinzukam, flüchtete der Täter.

Ein 60-jähriger Niederländer ging um 00:45 Uhr zu seinem Auto, das er auf einem Schotterparkplatz zwischen der Oststraße und der Bully-les-Mines-Straße abgestellt hatte. Auf dem Parkplatz trat ihm ein Mann mit einer Schusswaffe in der Hand entgegen. Bei seinem Anblick schrie der 60-Jährige um Hilfe und lief in Richtung Oststraße. Der Täter stellte ihm ein Bein und versuchte vergeblich, die Tasche des 60-Jährigen an sich zu reißen. Dabei schlug er den 60-Jährigen. Ein Zeuge sah die Rangelei und rief seinerseits um Hilfe. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Wenig später hörten die beiden ein Motorrad starten. Ob das Motorrad mit der Tat in Zusammenhang steht, kann derzeit nicht gesagt werden.

Der Räuber war etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkles Haar und trug schwarze Kleidung sowie eine Maske über dem gesamten Gesicht. Dabei handelte es sich um eine schwarze Karnevalsmaske mit weißem Mund. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell