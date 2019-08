Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190820-4: Ladendieb festgenommen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer versuchten, verschiedene Elektroartikel im Wert von knapp 3000 Euro zu entwenden.

Unter den wachsamen Augen eines Ladendetektivs (45) legte ein Mann am Montag (19. August) um 18:00 Uhr verschiedene Elektroartikel in einem Regal des Verbrauchermarktes an der Theresienhöhe ab und verließ den Laden. Ein weiterer Mann (52) betrat währenddessen den Markt und steckte die zuvor abgelegten Waren wie Tablets und Mobiltelefone in eine Tasche und verließ ebenso den Laden. Der 45-Jährige folgte dem Ladendieb (52) bis zum Auto, welches auf einem Parkdeck stand und informierte die Polizei. Vom Mittäter fehlte zu dieser Zeit bereits jede Spur.

Die Beamten fanden im Wagen Aufbruchswerkzeug und weiteres Diebesgut. Darunter befanden sich hochwertige Designerkleidungsstücke. Eigentumsnachweise konnte der 52-jährige Mann ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik nicht vorlegen, worauf ihn die Beamten vorläufig festnahmen und das Auto beschlagnahmten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 23 in Brühl dauern an. (bm)

