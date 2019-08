Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190821-1: Einbrecher flüchtete- Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (20. August) in ein Wohnhaus in der Melchiorstraße (Lechenich) eingestiegen. Er flüchtete, als die Bewohnerin erwachte.

Die Bewohnerin hörte gegen 05:00 Uhr Geräusche und stand auf. Im Flur begegnete sie einem Einbrecher, der sofort flüchtete. Auf seiner Flucht zerstörte er den Glaseinsatz der Gartentür und flüchtete durch diese in unbekannte Richtung. Bisher konnte nicht festgestellt werden, dass er etwas gestohlen hat. Der Täter war 180 bis 185 Zentimeter groß und von recht schlanker Statur. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpullover, die Kapuze über den Kopf gezogen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter der Telefonnummer 02233 52-0 entgegen. (wp)

