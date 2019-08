Polizei Steinfurt

POL-ST: Farbschmierereien in Westerkappeln - Staatsschutz ermittelt - Polizei sucht Zeugen

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni an der Kreuzstraße das Gebäude der Volkshochschule und ein Fahrzeug der Gemeinde mit dunkelroter Farbe. Die hinzugerufenen Polizisten entdeckten unter anderem ein Hakenkreuz.

Im Zeitraum vom 31. Juli auf den 1. August wurde an das Rathaus in Westerkappeln graue Farbe gekippt und ein in der Nähe stehender Dienstwagen der Stadtverwaltung mit derselben besprüht.

Am letzten Wochenende (2. August bis 5. August) war erneut die Volkshochschule das Ziel der Täter. Sie sprühten mit roter Lackfarbe unter anderem ausländerfeindliche Beleidigungen.

Aufgrund des Inhaltes kann ein fremdenfeindlicher Hintergrund nicht ausgeschlossen werden, von einem Zusammenhang der drei Taten gehen die Ermittler aus. Der Staatsschutz der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich unter der Telefonnummer 0251 275-0.

