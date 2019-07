Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wagen rollte zurück

Werl (ots)

Ein zurückrollendes Auto machte eine Zeugin am Sonntagabend, gegen 23.05 Uhr, auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Straße Neuwerk in Werl, auf einen 59-jährigen Mann aufmerksam. Während der Mann noch am Steuer des Wagens saß rollte dieser rückwärts von seinem Parkplatz in die dortige Gasse. Die hinzugerufenen Polizeibeamten erkannten dann schnell, dass der 59-Jährig unter Alkoholeinwirkung stand. Einen Alkoholtest lehnte er ab, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Als die Beamten mit ihm zum Krankenhaus fahren wollten, leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Für den Transport ins Krankenhaus wurden dem 59-Jährigen Handfesseln angelegt. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte eine Schusswaffe aufgefunden. Die Beamten stellten sie, genauso wie den Führerschein, sicher. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (reh)

