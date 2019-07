Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Lackkratzer und Beule

Soest (ots)

Geschätzte 3.000 Euro Sachschaden entstanden im Rahmen einer Unfallflucht an einem silbernen VW Golf in der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr auf dem Kasernenweg in Soest. Der Unfallverursacher geriet seitlich an den Wagen, so dass ein langer Kratzer mit einer Beule zurückblieb. Das Verkehrskommissariat bittet nun Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell