Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Brand

Emsdetten (ots)

Am Montagmorgen (05.08.), gegen 07.00 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Borghorster Straße gerufen worden. Aus noch ungeklärter Ursache war es im Innenhof des Hauses, im Bereich der Mülllagerung, zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Abdach und ein Kleintransporter wurden durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

