Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in eine Werkstatt

Steinfurt (ots)

Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagmorgen, 08.00 Uhr und Montagvormittag (05.08.), 11.00 Uhr, an der evangelischen Kirche (Friedhof 41) aufgehalten. Die Diebe öffneten gewaltsam die Tür zu einer neben der Kirche befindlichen Werkstatt. Dort entwendeten sie eine Motorsense und einen Entlüfter der Marke Stihl sowie zwei halbvolle Benzinkanister. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

