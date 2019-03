Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Diebe stehlen Kabel

Gescher (ots)

Drei Kabel mit einer Gesamtlänge von rund 200 Metern haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag von Baustellen in Gescher entwendet. In allen drei Fällen hatten es die Täter auf die Zuleitungen zu Verteilerkästen abgesehen. Die betroffenen Baustellen liegen an der Straße "Am Campus". Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

