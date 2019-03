Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Borken (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro, so lautete am Donnerstag in Borken die Bilanz eines Unfalls: Eine 30-jährige Borkenerin befuhr gegen 16.45 Uhr mit ihrem Wagen die Albertslundstraße. Als sie nach links in die Neumühlenallee einbiegen wollte, stieß sie mit dem Fahrzeug einer 49-Jährigen aus Borken zusammen. Diese hatte die Neumühlenallee in Richtung Ahauser Straße befahren. Sie erlitt leichte Verletzungen.

