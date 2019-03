Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Hotel - Hebelmarken an zahlreichen Türen

Unna (ots)

In der Zeit von Mittwoch (06.03.2019), 15 Uhr, bis Donnertag (07.03.2019), 7.15 Uhr, haben unbekannte Täter versucht eine Kellertür eines Hotels an der Ruhrstraße aufzuhebeln. Als dieses nicht gelang, brachen sie zwei Kellerfenster auf und steigen in das Gebäude ein. Hier hebelten sie an mehreren Flur- und Zimmertüren, die sie teilweise öffnen konnten. In einem Zimmer entleerten sie einen Feuerlöscher und öffneten ein Fenster. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

