Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gürtelhiebe nach Ballschuss/ Fahrräder gestohlen/ Prügelei beim Sommerfest/ Dieb beobachtet

Lüdenscheid (ots)

Weil ein Ball auf sein Grundstück geflogen war, hat ein 76-jähriger Mann am Sonntag in Lüdenscheid zum Ledergürtel gegriffen und nach Teenagern geschlagen. Die 12- bis 15-Jährigen hatten am Nachmittag mit einem Ball auf einem Wendeplatz der Straße gespielt, als der Ball auf die Wiese des 76-Jährigen flog. Der nahm den Ball an sich. Zu Siebt klingelten die Jungs an der Haustür des Mannes und verlangten die Herausgabe des Balls. Der stand mit einem Ledergürtel in der Hand an der Tür und holte aus. Ein 15-Jähriger wurde leicht gestreift, ein 14-Jähriger bekam den Schlag auf den Rücken. Die Teenager warteten das Eintreffen einer Mutter ab, die die Polizei rief. Erst den Polizeibeamten händigte der Senior den Ball aus. Er habe sich nicht anders zu helfen gewusst, als die große Gruppe vor ihm stand, entschuldigte er seinen Schlag. Die Jugendlichen machten immer wieder Ärger, machten seine Sachen kaputt und würden ihren Müll auf seinem Grundstück hinterlassen. Wenn er damit drohe, die Polizei zu rufen, werde er ausgelacht. Trotzdem muss er sich jetzt mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auseinandersetzen.

Am Buschhauser Weg wurden aus einem Kellerabteil zwei Fahrräder gestohlen. Der Diebstahl muss zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag passiert sein. Es handelt sich um zwei Cube-Mountainbikes, die abgeschlossen in dem Kellerabteil gestanden hatten.

Bei einem Sommerfest auf dem Schulhof des Bergstadt-Gymnasiums haben sich am Freitagabend zwei 16- und 17-jährige Jugendliche geprügelt. Zeugen beobachteten, wie der ein Jugendlicher auf einen am Boden liegenden anderen Jugendlichen einschlug und gegen den Kopf trat und dabei schrie. Die Polizei fand den 17-jährigen Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle in der Nähe. Er gab an, sich nur gegen einen Angriff gewehrt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung.

Eine Zeugin an der Saarlandstraße beobachtete am Samstagmorgen um 9.45 Uhr einen Fremden in der Garage der Nachbarin, der Gegenstände in seinen Rucksack packte. Als sie den Mann ansprach, flüchtete er. Was er eingepackt hat, ist nicht bekannt. Der 20- bis 30-jährige Mann war schlank, groß, trug eine gelbe Weste und eine dunkle Hose sowie einen Rucksack.

