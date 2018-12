POL-COE: Coesfeld, Berkelwiese/ Smart beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - Der graue Smart einer Coesfelderin ist im Zeitraum ziwschen Sonntag (2. Dezember), 19.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, an der Berkelwiese in Coesfeld beschädigt worden. Das Herstelleremblem wurde vorne und hintem am Wagen teilweise abgebrochen. Dabei wurde auch der Lack beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell