Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190821-4: Senior von Straßenbahn erfasst/ Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen (21. August) erlag ein 83-Jähriger noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Um 08:45 Uhr verließ die Straßenbahn der KVB Linie 18 die Haltestelle Brühl Süd in Richtung Schwadorf. Nach kurzer Zeit sah der Bahnführer (58) eine Person auf den Gleisen stehen. Ein Mann stand auf dem beschrankten Fußgängerüberweg aus Richtung "Auf der Pehle" kommend. Die Querung der Schienen führt auf den Nord-Süd-Weg, der parallel zu den Schienen verläuft. Der 58-Jährige leitete sofort eine Notbremsung ein und hupte mehrfach. Es kam dennoch zum Zusammenstoß mit der Person. Der Senior (83) aus Brühl erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Bahnführer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. In der Bahn befanden sich drei Fahrgäste, diese blieben unverletzt. Der Bahnverkehr kam für die Dauer der Unfallaufnahme (bis 11:05 Uhr) zum Erliegen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich um einen tragischen Unfall oder einen Suizid handelt ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (bb)

