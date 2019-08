Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190822-3: Falscher Polizist scheiterte - Bedburg/Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die von ihm angerufenen Bürgerinnen und Bürger reagierten besonnen und es kam nicht zu einer Geldübergabe. Alle informierten nach dem fingierten Gespräch die "richtige Polizei".

Am Mittwoch (21. August) klingelte bei insgesamt 12 Bürgerinnen und Bürgern im Alter zwischen 55 und 84 Jahren im Stadtgebiet Bedburg und Frechen in den Morgen- und Mittagsstunden das Telefon. Die Nummer des Anrufers war nicht unterdrückt. In der Leitung war ein Mann, der angab, von der Polizei zu sein. Seine Geschichte war, dass sich in einer Tasche neben einer scharfen Pistole diverse Notizzettel mit der Anschrift der oder des Angerufenen und der Nachbarschaft befänden. Der Polizist gaukelte damit eine Gefahrensituation für die Angerufenen vor und erfragte Schließfach- und Tresordaten. In anderen Fällen erzählte der "Kommissar" von einer Einbruchsserie und fragte nach Bargeldbeständen. Die Angerufenen ließen sich nicht beirren, worauf der falsche Polizist die Gespräche abrupt beendete.

Die Polizei lobt das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger. Das Kriminalkommissariat 12 veranlasste zeitnah die Veröffentlichung einer Rundfunkwarnung für das betroffene Stadtgebiet beim Regionalsender Radio Erft. Daneben warnte die Polizei die Bevölkerung via Twitter und Facebook.

Die Polizei empfiehlt, weiterhin wachsam zu sein und sich durch falsche Polizisten nicht verunsichern zu lassen. Beenden auch Sie die Gespräche sofort und wählen den Notruf 110 der Polizei. Thematisieren Sie die Masche auch innerhalb ihrer Nachbarschaft. (bm)

