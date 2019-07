PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Reifendiebstahl Schloßborn, Ehlhaltener Straße 12.07.2019, 19:00 Uhr - 15.07.2019, 08:15 Uhr

(ge) Zwischen Freitag und Montag haben unbekannter Täter vier Kompletträder im Wert von mehreren tausend Euro von einem geparkten Audi in der Ehlhaltener Straße entwendet. Die Täter bockten den roten Audi auf Pflastersteine auf und entfernten alle vier Räder. Mutmaßlich während der Demontage der Räder rutschte das aufgebockte Fahrzeug von zwei der Pflastersteinen ab und stieß seitlich gegen einen rechts daneben geparkten Pkw. Dadurch entstand bei beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.200 Euro. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0.

2. Anruf Falscher Polizeibeamter Bad Homburg v. d. Höhe 15.07.2019,16:00 Uhr - 21:46 Uhr

(ge) Im Laufe des Montages kam es in Bad Homburg wieder zu zwei Anrufen von Falschen Polizeibeamten. Die Masche vielen jedoch sofort auf und die Angerufenen beendeten das Gespräch. Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls Bargeldbeträge an unbekannte Personen aus. Auch nicht an Personen, welche vorgeben Polizeibeamte zu sein! Weitere Informationen bezüglich der Maschen der Trickbetrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

3. Einbruch in Kosmetikstudio Ober-Eschbach, Haingärten, 14.07.2019 19:00 Uhr - 15.07.2019 09:00 Uhr

(ge) In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bislang unbekannte Täter in einen Schönheitssalon in der Straße "Haingärten" ein. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zugang in das Gebäude. Dort entwendete sie eine Spardose, sowie die Kasse. Danach traten sie die Flucht an und konnten mit rund 450 Euro entkommen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Einbruch mit Kanaldeckel Niederreifenberg, Brunhildestraße, 13.07.2019, 18:30 Uhr - 14.07.2019, 00:30 Uhr

(ge) Zwischen Samstag 18:30 Uhr und Sonntag 00:30 Uhr hat sich ein unbekannter Täter in der Brunhildestraße in Niederreifenberg, mithilfe eines Kanaldeckels, Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft verschafft. Dabei warf der Täter den Kanaldeckel in die Fensterscheibe und entwendete mehrere Gegenstände sowie Bargeld. Dem Täter gelang mit seinem Diebesgut die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

5. Diebstahl eines Pocket-Bikes Usingen, Auf der Beund, 11.07.2019, 20:00 Uhr - 12.07.2019 09:00 Uhr

(ge) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter in der Kleingartenanlage in der Straße "Auf der Beund" ein schwarzes Pocket-Bike entwendet. Der Täter öffnete mit Gewalt ein Gartenhaus und nahm das Pocket-Bike an sich. Anschließend entfernte sich der Täter unbemerkt vom Tatort. Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0.

6. Sachbeschädigung an PKW Oberursel, Eichwäldchenweg, 12.07.2019, 17:00 Uhr - 15.07.2019, 06:45 Uhr

(ge) Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen kam es in Oberursel im Eichwäldchenweg zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Ford. Mutmaßlich mittels Tritt beschädigte ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel, wobei das Spiegelglas zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0.

7. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Kronberg, Schülerwiesen, 14.07.2019, 19:10 Uhr - 20:20 Uhr

(ge) Am Sonntagabend kam es in Kronberg in der Straße "Schülerwiesen" zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, wobei ein blauer BMW von einem unbekannten Pkw touchiert wurde. Mutmaßlich im Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte Pkw den geparkten BMW, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Der unbekannte Pkw-Fahrer bzw. die Fahrerin entfernte sich ohne seinen/ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0.

8. Verkehrskontrollen am Feldberg Hochtaunus, Feldberg, 12.07.2019 - 14.07.2019

(ge) Am vergangenen Wochenende führte die Polizeidirektion Hochtaunus vermehrt Verkehrskontrollen im Bereich des Feldbergs durch. Dabei wurde neben der Geschwindigkeit auch der allgemeine Fahrzeugzustand durch die Beamten kontrolliert. Hierbei konnten 19 Geschwindigkeitsverstöße, davon sechs von Motorrädern begangen, festgestellt werden. Auch ein Verstoß im Bereich der Ladungssicherung fiel den Beamten auf. Im Laufe der Kontrolle führten die Beamten mehrere Beratungsgespräche mit Motorradfahrern.

