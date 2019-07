POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Schlägerei in der Louisenstraße Bad Homburg, Louisenstraße 13.07.2019, 03:25 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es um 03:25 Uhr in der Fußgängerzone in der Louisenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden drei Beteiligte verletzt. Unbekannte Täter verletzten zunächst durch Schläge und Tritte zwei 27- und 29-Jährige aus dem Hochtaunuskreis. Als eine 24-jährige Frau schlichten wollte, wurde sie zu Boden gestoßen und zog sich Schürfwunden zu. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0

2. Einbruch in Einfamilienhaus Anspach, Am Belzbecker, 12.07.2019, 18.00 Uhr - 13.07.2019, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Anspach in der Straße "Am Belzbecker" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum betroffenen Grundstück. Hier kletterten sie auf den Wintergarten des Wohnhauses und öffneten von dort ein Fenster in der zweiten Etage. In den Innenräumen durchsuchten die Täter das Mobiliar, Schatullen und Behältnisse nach Wertsachen. Im Anschluss flüchteten sie und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0

3. Einbruch in Gemeindezentrum Oberursel, Dornbachstraße, 06.07.2019, 12:00 Uhr - 07.07.2019, 08:30 Uhr

Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen sind unbekannte in das Gemeindezentrum der Ev. Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Oberursel eingebrochen. Die Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in das Gebäude ein und entwendeten 13 leere Wasserkästen, zwei Flaschen Fanta, eine Kiste Weißwein und den Inhalt eines Spendenbehälters. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0.

