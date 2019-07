PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Freitag, 12.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Randalierer verletzt Polizeibeamten, Schmitten, Oberreifenberg, Tannenwaldstraße, Mittwoch, 10.07.2019, 16:40 Uhr

(fs)Ein Polizeibeamter ist am Mittwochnachmittag von einem Randalierer im Schmittener Ortsteil Oberreifenberg verletzt worden. Gegen 16:40 Uhr wurde der Polizei ein junger Mann gemeldet, welcher in der Asylunterkunft in der Tannenwaldstraße randalierte. Am Einsatzort zeigte sich der 20-jährige Bewohner der Unterkunft auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv und versuchte, einen der Beamten anzugreifen. Daraufhin wurde der Beschuldigte vorübergehend festgenommen. Während der Festnahme leistete der Beschuldigte Widerstand und verletzte einen der eingesetzten Polizisten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige in eine psychiatrische Klink gebracht.

2. Versuchter Einbruch in Vereinshaus, Oberursel, Oberurseler Straße, Dienstag, 09.07.2019, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 10.07.2019, 08:00 Uhr

(fs)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 09.07.2019, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 10.07.2019, 08:00 Uhr versucht in ein Vereinsheim in der Oberurseler Straße in Oberursel einzubrechen. Dabei überwandten die Täter die Grundstücksmauer und traten an das Gebäude heran. Dort angekommen versuchten die Täter an mehreren Türen, mit einem bislang unbekannten Hebelwerkzeug, sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Dies gelang glücklicherweise nicht jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

3. Gestohlenen Roller aufgefunden, Friedrichsdorf, Seulberg, Ostpreußenstraße, Mittwoch, 10.07.2019, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 11.07.2019, 07:30 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben am Abend des Mittwochs einen Roller im Wert von ca. 500 Euro in der Ostpreußenstraße in Seulberg gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern dabei unbemerkt, das Lenkradschloss zu überwinden und die Zündung kurzzuschließen, bevor sie sich mit ihrem Diebesgut davonmachten. Am Morgen des Donnerstages konnte der Roller dann in Tatortnähe durch einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Graben eines Feldes aufgefunden werden. Der durch die Spritztour entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Fahrzeug kommt in Feld zum Stehen, Usingen, Hattsteiner Allee, Land- und Forstwirtschaftlicher Weg, Donnerstag, 11.07.2019, 18:30 Uhr

(fs)Ein 21-jähriger Mann, welcher verbotswidrig den land- und forstwirtschaftlichen Weg der Hattsteiner Allee in Fahrtrichtung Ortskern Usingen befuhr, ist gestern Abend mit seinem Pkw verunfallt und dabei leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach wollte der Mann entgegenkommendem Verkehr ausweichen, wobei er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von dem Weg nach rechts abkam. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem Findling und kam erst in einem dortigen Feld zum Stehen. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. An dem Findling entstand kein Sachschaden.

5. Unfall fordert hohen Sachschaden, Kronberg im Taunus, Auf der Heide, Donnerstag, 11.07.2019, 15:35 Uhr

(fs)Eine 69-jährige Frau, welche mit ihrem VW-Golf auf der Straße "Auf der Heide" unterwegs war, hat am Donnerstagmittag einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 Euro entstanden ist. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Vorfall als die Frau einen in der Straße geparkten BMW touchierte, welcher dann auf einen ebenfalls dortig geparkten Mercedes aufgeschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Golf sowie auch der BMW mussten vor-Ort abgeschleppt werden.

6. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis für die 29. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

