PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 09.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Autofahrerin genötigt, Königstein, Schmitten, L 3025, Samstag, 06.07.2019, 17:45 Uhr

(fs)Wie der Polizei gestern bekannt wurde, hat ein 33-jähriger führerscheinloser Autofahrer auf der Landesstraße 3025 eine 43-jährige Pkw-Fahrerin genötigt. Ersten Erkenntnissen nach befuhr die 43-Jährige mit ihrem Fahrzeug die Landesstraße 3025 aus Richtung Hunoldstal kommend in Richtung der Bundesstraße 275, als sie aufgrund einer vorrausfahrenden Gruppe Radfahrer abbremsen musste. Aus gleicher Fahrtrichtung nährte sich dann der 33-jährige Beschuldigte mit hoher Geschwindigkeit von hinten und nötigte mittels mehrfachem Aufblenden des Fernlichtes die Frau zum Überholvorgang. Während des Überholvorganges fuhr der Beschuldigte weiterhin sehr dicht auf, ohne den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten, bevor er selbst die Pkw-Fahrerin überholte und davonfuhr. Im Laufe der anschließenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

2. Werkzeug von Baustelle gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Freitag, 05.07.2019, 18:00 Uhr bis Montag, 08.07.2019, 07:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben im Laufe des vergangen Wochenendes Werkzeuge im Wert von ca. 400 Euro von einer Baustelle in Bad Homburg gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Täter in den Keller des Hauses in der Louisenstraße, wo sie mit einem Hebelwerkzeug die Tür des dortigen Lagerraums aufbrachen. Aus diesem entwendeten die Unbekannten unter anderem einen Rohrschneider sowie einen Halogenbaustrahler, bevor sie sich unerkannt vom Tatort entfernten. Der durch die Täter verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0

3. Ladendiebe gefasst, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Montag, 08.07.2019, 16:40 Uhr

(fs)Zwei Ladendiebe, im Alter von 28 und 37 Jahren, konnten gestern Nachmittag im Rahmen einer Fahndung durch Beamte der Polizeistation Bad Homburg gefasst werden. Zuvor hatten die beiden Täter im Laufe ihrer Diebestour Kosmetik sowie auch Schmuck und elektronische Waren im Wert von ca. 300 Euro aus Geschäften in Bad Homburg entwendet. Durch einen aufmerksamen Zeugen gelang es den Beamten, die Täter im Nahbereich der Louisenstraße in Bad Homburg festzusetzen. Die Beiden wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Polizeistation Bad Homburg verbracht.

4. Fahrzeug auf Firmengelände beschädigt, Usingen, Raiffeisenstraße, Samstag, 06.07.2019, 10:00 Uhr bis Montag, 08.07.2019, 06:30 Uhr

(fs)Vandalen haben zu einem unbekannten Zeitpunkt in der Zeit zwischen Samstag, 06.07.2019, 10:00 Uhr bis Montag, 08.07.2019, 06:30 Uhr einen Pkw auf einem Firmengelände so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro entstanden ist. Ersten Erkenntnissen nach begaben sich die Täter unbemerkt auf das Gelände in der Raiffeisenstraße in Usingen, wo sie dann mittels rabiater Gewalt einen dort geparkten Ford Transit beschädigten. Im Anschluss entfernten sich die Täter unbemerkt vom Tatort. Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0

5. Fahrzeug mit Tritten beschädigt, Kronberg im Taunus, Schönberg, Höhenstraße, Montag, 08.07.2019, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fs)Ein der Polizei bislang unbekannter Täter hat im Laufe des Montagmittags einen in der Höhenstraße in Schönberg geparkten Pkw beschädigt und damit einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro verursacht. Mutmaßlich mit einem Tritt beschädigte der Täter die Fahrertür des VW Polo, bevor er sich unerkannt vom Tatort entfernte. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0

6. Fahrradfahrer kollidieren, Oberursel, Lahnstraße, Bundesautobahn 661, Montag, 08.07.2019, 08:30 Uhr

(fs)Am Morgen des Montages ereignete sich auf dem Radweg, welcher parallel zur Abfahrt der Bundesautobahn 661 verläuft, ein Unfall, bei dem zwei Fahrradfahrer miteinander kollidierten und verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich im Scheitelpunkt einer Kurve, als die 53-jährige Radfahrerin, welche in Richtung der Dornbachstraße unterwegs war, mit dem 56-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Ersten Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge fuhren beide Radfahrer mittig auf dem Radweg. Sie wurden zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

7. Fahrgast nach Vollbremsung verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Elisabethenstraße, Haingasse, Montag, 08.07.2019, 15:15 Uhr

(fs)Aufgrund der Tatsache, dass ein Busfahrer in der Elisabethenstraße in Bad Homburg eine Vollbremsung einleiten musste, wurde ein 72-jähriger Fahrgast verletzt. Ersten Erkenntnissen nach war der Bus auf der Elisabethenstraße in Richtung Haingasse unterwegs, als eine 49-jährige Pkw-Fahrerin das für sie geltende Stopp-Schild an der Kreuzung missachtete und damit den Busfahrer zur Vollbremsung zwang. Aufgrund des Bremsmanövers wurde eine 72-jährige Frau auf den vor ihr befindlichen Sitz geschleudert und verletzte sich dabei. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

8.Motorrad beschädigt, Oberursel, Lessingstraße, Montag, 08.07.2019, 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr

(fs)Mutmaßlich beim Ausparken beschädigte, im Laufe des gestrigen Vormittages, ein bislang unbekannter Pkw ein Motorrad in der Lessingstraße in Oberursel. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Ersten Ermittlungen nach warf der unbekannte Pkw beim Ausparken das hinter ihm geparkte Motorrad der Marke Harley-Davidson um, wobei dieses beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0

