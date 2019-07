POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 08.07.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Kopfhörer und Bargeld abgenommen, Oberursel, Stierstadt, Stierstadter Straße, Sonntag, 07.07.2019, 20:20 Uhr

(fs)Am Sonntagabend wurden drei 13-jährige Jugendliche in der Stierstadter Straße in Oberursel bestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge befanden sich die Jugendlichen in dem S-Bahn-Tunnel auf Höhe der Akazienstraße, als ihnen eine weitere Gruppe Jugendlicher gegenübertrat und den Durchgang versperrte. Diese forderten die Herausgabe von Wertsachen, woraufhin ihnen Kopfhörer, sowie eine geringe Summe Bargeld ausgehändigt wurden. Die daraufhin verständigte Polizeistreife konnte die sechsköpfige Tätergruppe im Alter von 14 bis 18 Jahren im Nahbereich feststellen und polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Sie wurden im Anschluss daran an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Anrufe falscher Polizeibeamter, Hochtaunuskreis, Sonntag, 07.07.2019

(fs)Im Laufe des Sonntages häuften sich wieder betrügerische Anrufe falscher Polizeibeamter bei Bürgerinnen und Bürgern des Hochtaunuskreises. Glücklicherweise wurde der Polizei bislang keine vollendete Tat angezeigt. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer solcher Betrüger zu werden:

- Das Vermögen von Privatpersonen wird niemals für Ermittlungen oder Festnahmen genutzt oder vorsorglich sichergestellt - Polizeibeamte werden Sie nie nach Vermögensverhältnissen am Telefon oder an der Haustür fragen - Machen Sie niemals Angaben zu Ihren Vermögenswerten, wertvollen Gegenständen in ihrer Wohnung, Ihren Lebensverhältnissen oder persönlichen Geldverstecken - Lassen Sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen und behalten Sie auch gegenüber vertrauenserweckenden Personen eine gewisse Skepsis - Legen Sie im Zweifel einfach auf - Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an! Diese Nummer wird grundsätzlich nicht übertragen - Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei! - Bitte beherzigen Sie diese sehr gut gemeinten Ratschläge und teilen Sie sie mit Eltern und Großeltern. Wir wollen Sie schützen und ihnen nicht sagen müssen, dass Sie Opfer eines Trickbetrügers wurden.

3. Tür hält Einbrecher ab, Neu-Anspach, Adolf-Reichwein-Straße, Montag, 01.07.2019, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2019, 13:00 Uhr

(fs)Mutmaßlich in der Zeit vom Montag, 01.07.2019, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 03.07.2019, 13:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Haus in der Adolf-Reichwein-Straße in Neu-Anspach einzudringen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über den Garten Zutritt zu dem Grundstück, wo sie mittels eines Hebelwerkzeuges versuchten, die Terrassentür aufzubrechen. Trotz mehrfacher Versuche gelang dies nicht, weshalb die Täter von der weiteren Tatausführung abließen und sich unerkannt vom Tatort entfernten. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0

4. Bienenvölker entwendet, Glashütten, Oberems, Am Steinchen, Lückenfeld, Samstag, 06.07.2019, 13:00 Uhr bis Sonntag, 07.07.2019, 11:15 Uhr

(fs)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 06.07.2019, 13:00 Uhr bis Sonntag, 07.07.2019, 11:15 Uhr zwei Bienenvölker in Glashütten gestohlen. Zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Sonntag, 11:15 Uhr betraten die Täter eine Wiese in Oberems im Bereich der Straßen "Am Steinchen" und Lückenfeld und entwendeten dort zwei Bienenvölker samt Magazinbeute. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0

5. Münzbehälter beschädigt, Kronberg im Taunus, Berliner Platz, Sonntag, 07.07.2019, 22:00 Uhr

(fs)Ein 37-jähriger Mann hat am Sonntagabend in einem Parkhaus am Berliner Platz in Kronberg einen Münzgeldbehälter so schwer beschädigt, dass dieser seinen Inhalt preisgab und ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge warf sich der Mann dabei mehrfach mit seinem Körper gegen die verschlossene Toilettentür, wobei diese schwer beschädigt wurde und der Münzgeldbehälter abfiel. Mit einer Beute in Höhe von ca. 50 Euro verließ der Beschuldigte den Tatort. Er konnte im Nachgang ermittelt und weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

6. Zeugin meldet betrunkenen Autofahrer, Bad Homburg, Usingen, Samstag, 06.07.2019, 00:28 Uhr

(fs)Ein 60-jähriger Mann steht unter dem Verdacht, erheblich alkoholisiert seinen Pkw geführt zu haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag in Usingen, als eine Zeugin der Polizei einen Pkw meldete, welcher mit Schlangenlinien von Usingen in Richtung Merzhausen fuhr. Hinzugezogene Beamte konnten den 60- jährigen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 1,9 Promille festgestellt, sodass der Mann zwecks Blutentnahme auf die Polizeistation in Usingen gebracht wurde. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

