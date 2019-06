Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 28.06.2019

Peine (ots)

Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Am Donnerstag, um 17:55 Uhr, kam es auf dem Fuhsering in Peine, in Höhe der Westumgehung, zu einem Verkehrsunfall. Eine 32- jährige Peinerin und ein 52- jähriger Peiner stießen bei einem Fahrstreifenwechsel mit ihren PKW zusammen. Da beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen werden nun Zeugen gesucht, welche den Unfall beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

PKW entwendet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 23:00 Uhr, und Freitag, 05:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der "Alten Heerstraße" in Edemissen ein. Aus dem Haus entwendeten sie zunächst einen Fahrzeugschlüssel und eine Fernbedienung für die Garage. Im Anschluss öffneten sie die Garage und entwendeten daraus einen weißen Mazda CX-3. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Warnung vor falschen Gewinnspielversprechen

Die Polizei Peine warnt erneut vor falschen Gewinnspielversprechen. In letzter Zeit kam es gehäuft zu Anrufen von Trickbetrügern, welche einen Lottogewinn versprechen. Allerdings müsse der Angerufene zunächst mehrere hundert Euro mittels Steam-/, Paysafe-/ oder Amazon- Karten (digitale Gutscheinkarten) übermitteln, damit die Kosten für den Geldtransport gedeckt werden können. Anderenfalls könne der Gewinn nicht ausgezahlt werden.

Wer derartige Anrufe oder Schreiben von Lotteriegesellschaften erhält, sollte nicht darauf reagieren. Auf keinen Fall sollte man persönliche Daten und Bankverbindungen übermitteln. Des Weiteren sollten niemals Gebühren und Kautionen bezahlt oder überwiesen werden. Offiziell zugelassene in- und ausländische Lotterieveranstalter verlangen von den Gewinnern nie Bearbeitungsgebühren oder dergleichen für die Auszahlung von Gewinnen. Staatliche Lotterien haben weder Gratisangebote noch ist es möglich, ohne einen zuvor gekauften Lottoschein etwas zu gewinnen.

