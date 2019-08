Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190823-2: Metalldiebe auf Friedhöfen - Bedburg/Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Polizei liegen derzeit 13 Anzeigen vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In der Zeit zwischen Samstag (17. August) 15:00 Uhr und Dienstag (20. August) 09:00 Uhr stahlen Diebe auf einem Friedhofsgelände an der Goethestraße in Bedburg mehrere Grableuchten, beschädigten einige und stahlen eine 90 Zentimeter große Madonnenfigur aus Bronze. Der Schaden geht in die tausende Euro. In Frechen stahlen Unbekannte auf dem Friedhof "St. Audomar" an der Kölner Straße gleich einen ganzen Grabstein. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise bitte telefonisch unter 02233 52-0.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang Altmetallhändler, die solche Gegenstände angeboten bekommen. Es kann sich um Diebesgut handeln. Auch in solchen Fällen bitten die Ermittler um Hinweise zu den Verkäufern solcher Metallgegenstände. (bm)

