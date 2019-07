Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Pkw fuhr ungebremst auf ein Fahrzeug der städtischen Abfallbetriebe auf - Keine Verletzten

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 23.07.2019, ereignete sich gegen 11.15 Uhr in der Straße "Am Wiesenhof" im Bereich der Kornstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw ungebremst auf einen am Fahrbahnrand haltenden Lkw der städtischen Abfallbetriebe auffuhr. Der 57-jährige Fahrer des Lkw sowie der 85-jährige Fahrer des Pkw blieben unverletzt. Der Pkw, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Am Heck des Lkw entstand linksseitig ebenfalls Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell