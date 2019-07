Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Wilhelmshaven - 23-jähriger Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 24.07.2019, gegen 23.00 Uhr, fiel einer Funkwagenstreifenbesatzung des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven in der Bremer Straße ein Fahrzeug mit einer unsicheren Fahrweise auf. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 23-jährigen Fahrzeugführer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Neben der Untersagung der Weiterfahrt folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell