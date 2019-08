Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190823-1: Kiosk überfallen- Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (22. August) einen Kiosk auf der Friedrich-Ebert-Straße überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr befand sich die Angestellte (20) gerade in einem Nebenraum, als jemand das Geschäft betrat. Als sie zur Theke kam, stand dort ein maskierter Mann und forderte das Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er ein Messer in seiner Hand. Die Angestellte übergab dem Täter das Geld aus der Kasse. Mit diesem flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach Angaben der Zeugin war der Täter etwa 35 bis 40 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von sportlicher Statur. Er hatte dunklere Haut und dunkle Augen. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, bis in die Stirn gezogen und ein schwarzes Tuch vor Mund und Nase. Weiterhin eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Die Kleidung war augenscheinlich etwas zu groß.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Verdächtiges bemerkten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02233 52-0 zu melden. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell