Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg/ Diebstahl aus unverschlossenem Fahrzeug

Coesfeld (ots)

Zwei Jugendliche sucht die Polizei in Billerbeck. Sie haben am Freitag (16.08.) zwischen 13.15 Uhr und 14.55 Uhr drei Taschen, unter anderem mit mehreren Dokumenten und Karten aus dem Fahrzeug eines 45-jährigem Mannes aus Gescher gestohlen. Die Täter waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen übergezogen. Einer der beiden trug eine rote Bauchtasche. Sie waren mit einem schwarzen Motorroller unterwegs, der einen weißen und einen neonfarbenen Streifen hat. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell