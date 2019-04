Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jährige greift Bundespolizisten an

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 29-jährige Frau hat am Freitagabend (26.04.2019) gegen 18:40 Uhr Widerstand gegen die Maßnahmen von Bundespolizisten geleistet, diese beleidigt und versucht einen Polizeibeamten zu schlagen. Im Rahmen einer Personenkontrolle versuchte die 29-Jährige zunächst zu flüchten, weshalb sie im weiteren Verlauf durch die Beamten fixiert werden musste. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten im mitgeführten Rucksack der Frau eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auf und stellten diese sicher. In der Folge beleidigte die Frau die anwesenden Polizeibeamten und trat mehrfach in die Richtung der Einsatzkräfte. Im Anschluss der Maßnahmen, etwa zehn Minuten später, suchte die 29-Jährige erneut den Kontakt zu den Bundespolizisten und versuchte einem Bundespolizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Durch den Vorfall verletzte sich keiner der eingesetzten Beamten. Die 29-Jährige muss nun unter anderem mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes rechnen.

