Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter der Deutschen Bahn geschlagen

Heilbronn (ots)

Ein 36-jähriger Mann hat am Freitagmittag (26.04.2019) gegen 14.40 Uhr einem Mitarbeiter der Deutschen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach derzeitigen Ermittlungen des Bundespolizeireviers Heilbronn, belästigte der mit etwa 2,3 Promille alkoholisierte Tatverdächtige mehrere Reisende, weshalb ihn der 56-jährige Bahnmitarbeiter auf sein Verhalten ansprach. In der Folge soll ihn der 36-jährige deutsche Staatsangehörige unvermittelt geschlagen haben, woraufhin der 56-Jährige ihm mit seinem mitgeführten Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Der Mitarbeiter der Deutschen Bahn erlitt durch den Faustschlag eine leichte Rötung an der Wange und der 36-jährige Tatverdächtige in Folge des Reizstoffes Rötungen in den Augen. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Bundespolizeirevier Heilbronn

Dieter Natterer

Telefon: 07131 / 888260 - 31

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell