Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchte Automatenaufbrüche am Bahnhof

Kirchheim/Teck (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstag (27.04.2019) 18:00 Uhr bis Sonntag (28.04.2019) 07:15 Uhr versucht, mehrere Automaten am Bahnhof Kirchheim/Teck aufzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten die mutmaßlichen Täter in gleicher Art- und Weise einen Fahrkarten-, einen Foto-, sowie einen Süßigkeitenautomaten mit noch unbekannten Werkzeug auf und versuchten jeweils die Geldkassette zu entwenden. Ein Automat musste aufgrund der Beschädigungen außer Betrieb genommen werden. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist derzeit noch unbekannt. Eine Streife der Bundespolizei sicherte vor Ort die Spurenlage. Die Auswertung der Spuren und Videosequenzen am Bahnsteig sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

