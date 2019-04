Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Alkoholisierter 35-Jähriger beißt Bundespolizisten und beleidigt Reisende

Stuttgart (ots)

Ein 35-Jähriger hat in der Nacht von Donnerstag (25.04.2019) auf Freitag (26.04.2019) mehrere Reisende belästigt und beleidigt, sowie einen Polizeibeamten in die Hand gebissen. Ein Reisender meldete gegen 01:00 Uhr über den Polizeinotruf, dass er durch einen Mann am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße beleidigt und genötigt worden sei. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei traf den somalischen Staatsangehörigen an und nahm ihn vorläufig fest. Der stark alkoholisierte Mann war bereits zwei Stunden zuvor in einer S-Bahn der Linie S2 nach Stuttgart-Rohr auffällig geworden, wo er nach jetzigem Ermittlungsstand ebenfalls Reisende belästigte. In der Folge brachten die Beamten den mit knapp 3,4 Promille alkoholisierten Mann zur Ausnüchterung auf das Polizeirevier. Im weiteren Verlauf leistete der polizeibekannte 35-Jährige erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und biss hierbei einen Polizeibeamten in die Hand. Aufgrund des Tragens von Handschuhen, blieb der Bundespolizist durch den Vorfall unverletzt. Er muss nun unter anderem mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung, Nötigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und weiteren eventuellen Geschädigten. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

