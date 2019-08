Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190823-4: Räuber entkam ohne Beute - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte ein maskierter Täter von einer Kassiererin eines Verbrauchermarktes Bargeld aus ihrer Kasse. Das misslang und der Täter ergriff die Flucht. Zeugen gesucht.

Am Freitag (23. August) betrat ein männlicher Einzeltäter um 12:20 Uhr einen Verbrauchermarkt an der Theodor-Heuss-Straße. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld von einer anwesenden Kassiererin. Da sich die Kasse nicht öffnen ließ, flüchtete der Täter zu Fuß und ohne Beute in das gegenüberliegende Wohngebiet in Richtung Rostocker Straße.

Der Täter ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, hellhäutig und von normaler Statur. Er sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidet war er mit schwarzer Oberbekleidung, schwarzer langer Hose mit roten Längsstreifen am Hosenbein, einer schwarzen Sonnenbrille und einer schwarzen Sturmhaube.

Das Kriminalkommissariat 13 in Hürth übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder dessen Aufenthalt machen können, sich unter 02233 52-0 telefonisch zu melden. (bm)

