Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Verkehrsunfall mit Flucht

Gebhardshain (ots)

Am Montagmorgen kam es auf dem Parkplatz einer Gemeinschaftspraxis in der Hachenburger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle unerlaubt entfernte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugührer den geparkten Pkw Skoda einer 38-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

