Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schutzbach - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schutzbach (ots)

Eine 19-Jährige Motorradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Gemarkung Schutzbach leicht verletzt. Die 19-Jährige hatte mir ihrem Leichtkraftrad die L280 von Daaden kommend in Richtung Alsdorf befahren. Innerhalb einer Rechtskurve verlor die 19-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stürzte und rutschte über die Gegenfahrbahn gegen die Schutzplanke. An dem Leichtkraftrad und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell