Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Rengsdorf - Kontrolle über Fahrzeug verloren

Rengsdorf (ots)

Am Sonntag, dem 28.07.2019 befuhr eine 47-jährige, gegen 18:15 Uhr, die B 256 in Fahrtrichtung Neuwied. Die Fahrerin kam auf gerader Strecke und alleinbeteiligt auf die rechte Bankette, lenkte dann zu stark gegen, so dass sie ins Schleudern kam und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte sie zweimal gegen die rechte Schutzplanke und einmal gegen die Mittelschutzplanke, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Hierzu kam es kurzfristig zu einer Vollsperrung der B 256.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell