Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Trunkenheit im Straßenverkehr

57537 Wissen, Wiesenstr. (ots)

Am Mo., 29.07.2019, gegen 02:19 Uhr, meldete ein Zeuge einen gestürzten Radfahrer, der nach dem Sturz verwirrt zu sein schien. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Betzdorf konnten den Radfahrer in der Wiesenstr. antreffen. Schürfwunden an Armen und Beinen deuteten auf ein Sturzgeschehen hin. Hierbei hatte sich der 46-jährige Radfahrer nur leicht verletzt. Die scheinbare Verwirrtheit konnte auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückgeführt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv und ergab 1,61 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

