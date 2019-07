Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen. Sachbeschädigung an PKW

Wissen (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2019, 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen PKW, der auf einem Parkplatz der Stadionstraße in Wissen (Schwimmbad) abgestellt war. Der unbekannte Täter verursachte auf der Beifahrerseite einen etwa 20 cm und im Bereich des Türschlosses eine etwa 5 cm langen Kratzer.

