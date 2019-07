Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchdiebstahl

Vettelschoß (ots)

Am 27.07.2019 gegen 19:00 Uhr verließ der Bewohner eines Einfamilienhauses in Vettelschoß in der Straße In der Lewrot sein Heim, um eine private Feierlichkeit aufzusuchen. Bei seiner Rückkehr gegen 02:25 Uhr musste er feststellen, dass die rückwärtige Terassentür aufgehebelt und alle Räume nach potenziellem Stehlgut durchsucht wurden. Entwendet wurden lediglich eine Kamera und ein Kunstwerk im Gesamtwert von ca. 500,- EUR. Der oder die Täter ließen ein Hebelwerkzeug am Tatort zurück.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein unter 02644- 9430.

