Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Gartenfiguren

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht vom 26.-27.07.2019 wurden von unbekannten Tätern aus einem Vorgarten der Straße In der Sehl in Bad Hönningen 2 ca. 60cm hohe Tonfiguren entwendet. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Linz/ Rhein unter 02644-9430.

