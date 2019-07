Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Polizeibericht

Rotenburg (ots)

.

Sottrum- Am Abend des 10.07. brannte ein Einfamilienhaus in Everinghausen. Die Bewohner des Hauses befanden sich im Garten, als sie aus der Küche Rauch aufsteigen sahen. Die 39-jährige Mutter und ihre Kinder versuchten das Feuer selbst zu löschen. Der 10-jährige Sohn atmete Rauchgas ein und musste später im Krankenhaus behandelt werden. Die umliegenden Feuerwehren rückten mit über 70 Mann aus, konnten aber nicht verhindern, dass das Haus in Holzständerbauweise ausbrannte. Der Sachschaden beträgt ca. 150.000,- Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

A 1 -Sittensen- Am Mittwochmorgen hielt die Polizei auf der A1 einen britischer PKW an. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, der Fahrer könne unter Drogeneinfluss stehen. Der 24-jährige Fahrer gab an, er habe am Vorabend einen Joint geraucht. Ein Test ergab jedoch, dass der Brite unter Kokaineinfluss stand. Welches Betäubungsmittel nun wirklich konsumiert wurde, wird die Analyse der Blutprobe ergeben. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, vor Ort wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro genommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sottrum- Am Nachmittag des 10.07. erhielt die Sottrum er Polizei Mitteilung über einen komischen Vogel. Am Waldrand nahe der Ortschaft Winkeldorf sei ein auffälliger Vogel gesichtet worden, dem offenbar die Krallen zusammengebunden seien. Vor Ort konnte ein hier nicht heimischer Geierfalke, auch Schopfkarakara genannt, vorgefunden werden. Wie die Beamten ermitteln konnten, war dieser aus dem Vogelpark Walsrode entflogen. Mitarbeiter des Vogelparks konnten zusammen mit einem Falkner das Tier wieder einfangen.

